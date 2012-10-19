Связь-Банк предложил новую ипотечную программу «Твоя ипотека»

Связь-Банк запустил новую ипотечную программу «Твоя ипотека» в рамках кредитования на покупку готового жилья. Программа заменит ранее действующие продукты «Свое жилье», «Жилье для надежных» и «Жилье для молодых». Новая усовершенствованная программа сочетает в себе их преимущества.



Величина процентной ставки по новой программе зависит, в том числе, от того, какая недвижимость выступает залогом. Так, при кредитовании под залог приобретаемого недвижимого имущества она составит от 10,5% годовых, при приобретении недвижимого имущества, находящегося в залоге у Банка, - от 9,5%.



Итоговая процентная ставка определяется для каждого клиента индивидуально и, кроме того, зависит от срока кредитования, наличия и качества кредитной истории, формы подтверждения дохода, размера первоначального взноса, оплаты комиссии за оформление закладной, а также оплаты рекомендуемых видов страхования.



При кредитовании под залог имеющегося недвижимого имущества первоначальный взнос не требуется, при залоге приобретаемого жилья взнос должен составлять не менее 20%. Срок кредитования остался неизменным: от 3 до 30 лет, как и максимальная сумма кредита - до 60 млн рублей.



К примеру, если семья оформит кредит в размере 2 млн рублей на срок 20 лет, то ежемесячный платеж составит порядка 21 тысячи рублей*.



«Мы скорректировали нашу линейку ипотечных кредитов, предложив клиентам универсальную, но в то же время доступную программу «Твоя ипотека», которая может гибко подстраиваться под запросы каждого клиента, учитывать важнейшие нюансы, влияющие на стоимость ипотеки, и предлагать на выходе уникальный продукт и лояльные условия обслуживания этого кредита. То есть с одной стороны мы унифицировали наши программы на покупку жилья на вторичном рынке, с другой стороны – предлагаем клиентам полностью клиентоориентированный продукт с максимальным набором преференций», – прокомментировала Заместитель Председателя Правления Связь-Банка Ольга Олейник.



*Расчет является примерным и произведен исходя из процентной ставки 11%.

