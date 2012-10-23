Программа «Твоя ипотека» Связь-Банк возглавила Топ-5 ипотек без первоначального взноса

Портал Сравни.ру опубликовал рейтинги наиболее выгодных для клиентов предложений на рынке ипотечных программ в российских банках по результатам проведенного мониторинга, в одном из которых Связь-Банк возглавил «Топ-5 ипотек без первоначального взноса» с новой программой «Твоя ипотека» (стандартные условия).



Для поиска самых недорогих ипотечных займов использовался кредитный калькулятор Сравни.ру по следующим параметрам: стоимость жилья – 3 млн рублей, первоначальный взнос – 500 тысяч рублей, срок кредита – 10 лет, регион – Москва. Исходя из заданных параметров, размер ежемесячного платежа по программе «Твоя ипотека» составит 40480 рублей 50 копеек, а стоимость кредита – 1902211 рублей 43 копейки, что является наилучшим предложением в данной категории кредитования. Минимальная процентная ставка по программе «Твоя ипотека» без первоначального взноса установлена на уровне 12% годовых в рублях.



Связь-Банк входит в десятку лидеров рынка ипотечного кредитования (7 место) по результатам исследования РА «Эксперт РА» и агентства «РБК.Рейтинг» с объемом выданных ипотечных кредитов на 1 июля 2012 года в размере 5,6 млрд рублей. Также Банк находится на 3 месте в рейтинге банков по объему выданных ипотечных кредитов под залог имеющейся в собственности у заемщика недвижимости в I полугодии 2012 года, по данным «РБК.Рейтинг».



