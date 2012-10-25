Связь-Банк приглашает покупателей жилья в микрорайоне «Богородский» на бесплатные консультации по программам ипотечного кредитования

Каждую субботу, в Центральном офисе продаж мкр. «Богородский» (г. Щелково) Связь-Банк проводит бесплатные консультации по вопросам ипотечного кредитования для клиентов компании «МИЭЛЬ - Новостройки».



Консультанты Банка помогут подобрать оптимальные ипотечные программы, расскажут о требованиях к заемщикам и произведут расчеты по кредитным программам для покупки квартир в ЖК «Богородский».



Консультации проводятся каждую субботу с 11.00 до 18.00.



*С подробными условиями ипотечного кредитования Связь-Банка и другими аккредитованными объектами можно ознакомиться на сайте.

