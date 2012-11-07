Связь-Банк запустил гаражную ипотеку

С 1 ноября 2012 года Связь-Банк запустил новую ипотечную программу «Твой гараж» на покупку машиномест для владельцев автотранспорта.



Заемщик может оформить кредит на приобретение готового гаража, который может одновременно выступать залогом, на срок до 30 лет под процентную ставку от 12% годовых в рублях. Требуемый минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости гаража. Предельная сумма кредита не может превышать 3 млн рублей.



По статистике ВЦИОМ, в России владельцами авто является более 47% населения, но гаражи имеют далеко не все. Если раньше взять кредит на его покупку было практически невозможно, то сегодня клиентам Банка предлагается новый продукт, который поможет решить насущные проблемы обеспечения автостоянкой, и, тем самым, обеспечения безопасности и сохранности личного автомобиля. Условия по кредиту более чем приемлемые: снижены требования по пакету документов, отсутствует требование об обязательном личном страховании. То есть решение о страховании принимает сам клиент, однако наличие или отсутствие рекомендуемых банком видов страхования повлияет на расчет стоимости кредита. Покупатель может выбрать как гараж в наземном комплексе, так и подземную автостоянку.



