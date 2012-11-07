Связь-Банк начал прием платежей за online-игры и услуги социальных сетей

У клиентов Связь-Банка появилась возможность оплачивать популярные online-игры и услуги в социальных сетях через электронные платежные устройства Банка и систему интернет-банкинга «Мегапэй».



Известные игры World of Tanks, «Легенда: Наследие драконов», Perfect World, 11x11, Aion, социальные сети Одноклассники.ru, ВКонтакте стали еще доступнее благодаря возможности оплаты в режиме реального времени.



Комиссия за перечисление денежных средств через интернет-банкинг или терминалы Связь-Банка не взимается, за исключением социальной сети ВКонтакте (комиссия при оплате через электронные платежные устройства составит 5%, минимум 10 рублей).



Зачисление денежных средств осуществляется моментально в режиме реального времени.

