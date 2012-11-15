16-17 ноября эксперты Связь-Банка проведут ипотечные субботы в ЖК «Рутаун» и «Ультрамарин»

16-17 ноября 2012 года специалисты Связь-Банка проведут консультации по ипотечному кредитованию в ЖК «Рутан» и «Ультрамарин» для всех желающих. Посетители смогут получить квалифицированную помощь в выборе кредитной программы и консультацию по оформлению заявки на кредитование.

Первая ипотечная суббота пройдет 16 ноября с 11 до 17 часов в офисе продаж ЖК «Рутаун» в Марьино, где будет работать консультационный центр Связь-Банка.

17 ноября с 11 до 16 часов клиентов ждут в 1-м корпусе ЖК «Ультрамарин» в микрорайоне Центральный в подмосковном городе Лосино-Петровский, где эксперты агентства «Азбука жилья» и Связь-Банка бесплатно проконсультируют по всем вопросам ипотечного кредитования, начиная от выбора недвижимости и до совершения сделки.

Гостям помогут рассчитать максимальную сумму кредита, процентную ставку, ежемесячный платеж, оформить заявку на ипотечный кредит.

Индивидуальный проект РУТАУН разработан ведущими голландскими архитекторами компании «KuiperCompagnons» и отличается функциональностью расположения внутриквартальных улиц и парковочных мест, а также максимальным комфортом жильцов. Комплекс располагается в 15 км от МКАД по Киевскому или Калужскому шоссе в посёлке Марьино Новомосковского административного округа г. Москвы.

ЖК «Ультрамарин» - это четырехсекционная 17-этажная монолитно-кирпичная новостройка, выполненная по индивидуальному проекту. Квартиры отличаются многообразием планировочных решений и широкой вариантностью по площадям. Новый жилой комплекс расположен в 25 км от МКАД в Щелковском районе Подмосковья в центре города Лосино-Петровский на пересечении улиц Ленина и Нагорная.

