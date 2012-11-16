Пополнение электронных кошельков RBK Money и Деньги@Mail.ru стало доступно через терминалы и интернет-банкинг Связь-Банка

Связь-Банк предоставил возможность держателям электронных кошельков RBK Money и Деньги@Mail.ru пополнять их через терминалы Банка и систему Интернет-банкинга «Мегапэй». Ранее в этот перечень платежных систем входили WebMoney, QIWI Кошелек и Яндекс.Деньги.



Воспользовавшись Интернет-банком для пополнения электронного кошелька, клиент не платит комиссию, при оплате через терминалы наличными сбор также не взимается. Зачисление денежных средств осуществляется мгновенно.



По прогнозам, новый сервис будет пользоваться высоким спросом, а терминальная сеть Банка, насчитывающая 56 устройств в Москве и более 400 – по России, позволит сделать услугу массовой и доступной.



«Объем рынка электронных кошельков растет стремительными темпами, набирает все большие обороты, количество активных пользователей, оплачивающих товары или услуги электронными деньгами, практически сравнялось с количеством клиентов, кто предпочитает расчеты наличными. Это большой сегмент рынка, мы отмечаем высокий спрос на услугу пополнения онлайн-кошельков через Интернет и другие каналы, которые представляют на сегодняшний день банки. Мы активно развиваем данное направление в Связь-Банке, разрабатываем новые продуктовые и технологические решения», – прокомментировала И.о Директора Департамента розничных банковских продуктов Марина Сапронова.



