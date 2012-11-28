Связь-Банк запустил программу перекредитования розничных кредитов

Связь-Банк запустил новый продукт розничного кредитования «Перекредитование», который позволяет заемщикам использовать денежные средства на погашение потребительских кредитов, автокредита, ипотеки, ранее полученных в сторонних банках.



По данному продукту установлены привлекательные процентные ставки, тем самым клиенты получают возможность снизить размер ежемесячного платежа и переплаты по потребительским кредитам. Клиенты, ранее оформившие ипотечный либо автокредит, при перекредитовании получают возможность снять обременение с недвижимости или автомобиля, а также исключить регулярные расходы на страхование.



В рамках данного продукта предлагается две программы кредитования «Перекредитование экспресс» и «Перекредитование стандарт».



По программе «Перекредитование экспресс» кредит выдается по сокращенному пакету документов, процентная ставка по которому составляет 19% годовых в рублях, кредит может быть взят на срок до 60 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет 150000 рублей. Кредит выдается на сумму рефинансируемого кредита.



Если клиент намерен получить денежные средства свыше суммы рефинансируемого кредита, то для таких заемщиков подойдет программа «Перекредитование стандарт», по которой кредит выдается по стандартному пакету документов, но с возможностью получения дополнительной суммы на личные цели (максимальная сумма кредита - 1 млн рублей). Ставки по такому кредиту существенно ниже – 12,9% годовых, если кредит взят менее чем на год, 17% - от года до трех лет и 18% - до 5 лет.



Получить кредит может любой клиент с положительной кредитной историей в возрасте от 23 до 60 лет, имеющий трудовой стаж не менее 1 года и на последнем месте работы – более 4 месяцев.



На сегодняшний день всего около 10 банков в России предлагают кредиты на рефинансирование задолженности, новый продукт Связь-Банка отличается лояльными условиями и требованиями к заемщикам.



