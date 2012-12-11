Связь-Банк обновил линейку кредитных карт с льготным периодом

Связь-Банк обновил линейку кредитных карт для физических лиц, дополнив ее картами для новых сторонних клиентов. Ранее получить кредитную карту в Банке могли только держатели зарплатных карт, клиенты-вкладчики или клиенты, имеющие потребительский кредит.



Новая кредитная карта Связь-Банка соединила в себе ряд преимуществ, таких как большой лимит кредитования до 500000 рублей, льготный период погашения до 55 дней, низкие процентные ставки. Для зарплатных клиентов Банка процент составит 21% годовых, для остальных клиентов – 23%. При этом ежемесячно клиент может погашать только проценты. Также предусмотрена возможность зачисления собственных денежных средств на карточный счет и использования их в расчетах.



Для держателей зарплатных карт, заемщиков и вкладчиков Банка предлагается оформить кредитную карту без дополнительных справок – такие карты выпускаются автоматически с уже рассчитанным лимитом кредитования.



Преимущество карт для вкладчиков Банка заключается в возможности расплатиться кредитной картой, не снимая денежные средства с депозита. Для ипотечных заемщиков актуально использовать карту регулярно для оплаты дополнительных расходов, например, для покупки мебели в приобретенную по ипотеке квартиру и проведения в ней ремонта или совершения других незапланированных покупок.



Банк не взимает комиссию в первый год обслуживания карты, эмитированной для действующих клиентов или зарплатников, выпускает дополнительную карту для других членов их семьи и обслуживает ее в течение года бесплатно, автоматически подключает дополнительную услугу «интернет-банк».



«Разрабатывая нашу линейку кредитных карт, мы учли потребности клиента в недорогих и быстрых кредитах и предложили им продукт с процентной ставкой ниже рыночной, с простой и быстрой процедурой оформления карты и лояльными условиями обслуживания кредита. Надеюсь, наши клиенты оценят возможность быстрого оформления кредитной карты и смогут порадовать себя и своих близких приятными покупками», – прокомментировала Директор Департамента розничных банковских продуктов Связь-Банка Марина Сапронова.



