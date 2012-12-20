Связь-Банк разработал экспресс-кредит «Новогоднее настроение 2013» для держателей зарплатных карт

Связь-Банк разработал специальный экспресс-кредит «Новогоднее настроение 2013» для клиентов, получающих заработную плату на карту Банка. Его важной отличительной особенностью является то, что решение о выдаче принимается за 30 минут, для его получения необходимы только паспорт и зарплатная карта. При этом максимальный ежемесячный платеж по кредиту для любой из возможных сумм составит всего 2013 рублей.



Кредит является нецелевым, выдается в рублях РФ до 15 февраля 2013 года на сумму от 15 тысяч рублей до 70 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 50 000 рублей для жителей остальных российских городов. Срок кредита достаточно продолжительный – до 60 месяцев, а процентная ставка приемлемая – 23,9% годовых.



Банк не взимает с клиента комиссию за выдачу кредита, его досрочное погашение.



«В период новогодних праздников людям необходимо быстро получить небольшую сумму кредита для организации отдыха или покупки подарков для родных и близких. Кредит «Новогоднее настроение 2013» мы запустили специально к Новому году, – прокомментировала Директор Департамента розничных банковских продуктов Марина Сапронова. – В целом 2012-й год показал существенный рост объемов потребительского кредитования, кредиты становятся более доступными, также мы отмечаем особую популярность сезонных предложений».





