Квартиры в новостройках ЖК «Ново Молоково», «Завидное», «Заречная слобода», «Щитниково-Б», «Одинцовский парк», «Катюшки» и «Артек» можно приобрести по ипотеке Связь-Банка

Перечень согласованных Связь-Банком строящихся объектов пополнился жилыми комплексами в Московской области: «Ново Молоково», «Завидное», «Заречная слобода», «Щитниково-Б», «Одинцовский парк», «Катюшки», коттеджный поселок «Артек».



Клиенты могут получить ипотечный кредит по программе «Новостройка без дополнительного обеспечения», минимальная ставка по которой составляет 12% годовых в рублях на стадии строительства и 10,5% - после оформления в собственность.



Минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемого недвижимого имущества. Максимальный размер кредита - 30 млн рублей. Срок кредита – от 3 до 30 лет.



