Связь-Банк повысил максимальную ставку по вкладу «Сберегательный Плюс» до 10,5% годовых

С 9 января 2013 года Связь-Банк повысил максимальную процентную ставку по срочному вкладу «Сберегательный Плюс» на сумму от 700 000 рублей до 10,5% годовых в российской валюте. Таким образом, повышение составило 0,5 процентных пункта.



Ставка по данному депозиту на сумму от 5 000 рублей до 700 000 рублей составит 9% годовых.



Договор вклада заключается на 5 лет: на первый год установлена фиксированная ставка, на второй и последующие годы ставка привязана к действующей ставке рефинансирования Банка России.



Открыв вклад «Сберегательный плюс», клиент может досрочно закрыть депозит, но сохранить при этом высокий процентный доход. То есть ставка по вкладу при расторжении договора со второго года вложения средств приравнивается к первоначальной ставке самого вклада.



Депозит также отличают низкий первоначальный взнос, возможность его пролонгации и капитализации процентов. В конце каждого из пяти периодов производится выплата процентов.





