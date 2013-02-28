Связь-Банк приступил к выдаче военной ипотеки на покупку квартир в новостройках

Связь-Банк приступил к выдаче ипотечных кредитов по программе «Военная ипотека» на покупку строящегося жилья*. Ранее военнослужащие могли приобрести жилье только на вторичном рынке.



В настоящее время Связь-Банк развивает данную программу совместно с ГК «Мортон» и ГК «Пересвет-Инвест». Сейчас в программе задействованы все регионы России.



Максимальная сумма кредита составляет 2,2 млн рублей. Ставка по кредиту на период строительства объекта недвижимости установлена на уровне 11,3% -11,5% годовых и 10,5% годовых после окончания строительства и оформления права собственности на квартиру.



Связь-Банк предусмотрел отсутствие всех комиссий и дополнительных платежей, в том числе комиссии за выдачу кредитных средств.



Также Связь-Банк предлагает военнослужащим предварительно одобренные нецелевые потребительские кредиты, в т.ч. на ремонт квартир, приобретение мебели и прочие нужды.



*Программа рассчитана на кредитование военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, которая подразумевает использование денежных средств, выделяемых из федерального бюджета участникам системы на получение целевого жилищного займа с целью приобретения жилья.





