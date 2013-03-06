Связь-Банк запустил партнерские программы страхования от потери работы, несчастных случаев и болезни для своих клиентов

С 6 марта 2013 года Связь-Банк предлагает своим клиентам программы добровольного страхования[1] на случай потери работы, наступления несчастного случая и болезней, разработанные совместно со страховыми компаниями-партнерами. Программами добровольного страхования могут воспользоваться заемщики по потребительским кредитам.



К примеру, в случае потери работы клиентом страховая компания будет производить за него ежемесячную выплату по кредиту, пока заемщик будет заниматься поисками нового трудоустройства. Максимальный срок выплаты при наступлении одного страхового случая по риску потери работы составляет не более шести месяцев. А в случае установления инвалидности или ухода из жизни клиента в результате несчастного случая или болезни обязательства по кредиту не перейдут его семье - их погасит страховая компания.



Стоимость программ страхования «от потери работы» или «от несчастного случая и болезней» составит для клиента 0,07% в месяц от первоначальной суммы кредита, например: при сумме кредита в размере 100000 рублей стоимость страхования не превысит 70 рублей в месяц. По своему усмотрению клиент может стать участником одновременно двух программ страхования, в этом случае страховой тариф составит 0,14% ежемесячно от первоначальной суммы кредита.



Подключиться к программе добровольного страхования можно при оформлении кредита. Страховое покрытие действует с момента включения в программы страхования и до полного исполнения обязательств по кредиту.



Оформить заявление и оплатить страховые взносы клиент может в любом отделении Банка по всей России.







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[1] Участие в Программе страхования является добровольным. Отказ от участия в Программе страхования не влияет на решение Банка о предоставлении кредитного продукта Клиенту.



