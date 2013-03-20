Связь-Банк приступил к выдаче ипотеки для военных в ЖК «Некрасовка-Парк»

Связь-Банк начал выдачу ипотечных кредитов для военнослужащих по программе «Военная ипотека» на покупку жилой недвижимости в комплексе «Некрасовка-Парк» в городе Люберцы на юго-востоке от Москвы.



Военнослужащие и их семьи смогут по достоинству оценить новые дома, расположенные недалеко от района Кожухово рядом с жилым комплексом «Красная горка», и Черным озером, считающимся одним из самых чистых в Москве и Московской области. Жители квартала смогут отдохнуть или выехать на пикник в живописные места.



Ставка по кредиту на период строительства составит от 11,3% годовых в рублях РФ, после завершения строительства – 10,5%. Максимальный срок кредита может достигать 20 лет. Для повышения доступности «Военной ипотеки» для данной категории клиентов Связь-Банк предусмотрел отсутствие всех комиссий и дополнительных платежей, связанных с предоставлением кредита, в том числе комиссию за выдачу кредитных средств.



По словам Директора Департамента розничных банковских продуктов Связь-Банка Алексея Бахаева, спрос на подмосковные новостройки продолжает расти, что связано и с высокими ценами на жилье в столице, и с увеличением числа предложений застройщиков. «Связь-Банк расширяет число партнеров по кредитованию недвижимости на первичном рынке, и теперь наши клиенты могут купить новое доступное жилье практически в любом районе Подмосковья», – отметил А.Бахаев.



