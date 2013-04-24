Связь-Банк объявил кредитные каникулы для граждан до 1 июня

Связь-Банк объявил о проведении масштабной федеральной кампании по отмене штрафов за просроченные платежи по кредитам для клиентов-физических лиц. Акция под названием «Мгновения весны» продлится до 1 июня 2013 года.



Специальное мероприятие распространяется на потребительские и ипотечные кредитные договоры, заключенные Банком с частными клиентами, но не распространяется на кредитные карты и овердрафты.



При погашении задолженности по основному долгу и процентам в полном объеме в период проведения акции Банк отменяет все начисленные пени. При стандартном погашении просрочки штраф составляет 0,75% от суммы кредита за каждый день просрочки.



