Предлагаю добавить такой лимит, т.к. неудобно в течении месяца после покупок каждый 1-3 дня увеличивать месячный лимит, а в начала нового месяца в целях безопасности скручивать довольно большую сумму и не забыть про это.
Часто звонят сотрудники банка и перед началом решения основного вопроса для идентификации клиента расспрашивают весьма конфиденциальную информацию. Телефоны с которых поступают звонки весьма различны, хотелось бы иметь возможность однозначно идентифицировать звонящего именно как сотрудника банка, и ...
С введением 10% по дебетовой карте, все интереснее размещать на ней суммы в "короткую". Предлагаю реализовать автоплатеж: - суммы минимального платежа на кредитку; - суммы, необходимой для соблюдения грейс-периода. Предлагаю делать эти опции включаемыми / выключаемыми. При отсутствии ...
Внедрить алгоритм Google Authenticator для формирования кодов подтверждения и выбора клиентом в качестве опции. Алгоритм открыт, стандартизирован, успешно применяется во многих сервисах и не завязан на Google (просто название такое). Приложения для генерации кодов существуют для всех основных...
Москва, Россия — 14 февраля 2019 г. Клиентам Тинькофф стала доступна возможность оплачивать онлайн-покупки напрямую в мобильном приложении или в личном кабинете...0 комментариев 0 просмотров
Москва, Россия — 11 февраля 2019 г. Тинькофф Банк вводит в действие новую редакцию Правил программ лояльности для владельцев дебетовых и кредитных карт ALL Games...0 комментариев 26 просмотров
Москва, Россия — 11 февраля 2019 г. У пользователей брокерской платформы Тинькофф появилась возможность выставлять лимитные и рыночные заявки на покупку или продажу...0 комментариев 28 просмотров
Москва, Россия — 11 февраля 2019 г. Тинькофф стал победителем сразу в четырех номинациях финансовой премии «Банк года» портала Банки.ру. По итогам 2018 года Тинькофф...0 комментариев 28 просмотров
Тинькофф раздаст 50% кэшбэка за покупку билетов в кино Москва, Россия — 8 февраля 2019 г. Тинькофф запускает акцию, в рамках которой клиенты смогут получить 50%...0 комментариев 335 просмотров