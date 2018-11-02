Сервис Тинькофф Инвестиции улучшил функционал и тариф «Премиум»

Москва, Россия — 02 ноября 2018 г.

Онлайн-платформа Тинькофф Инвестиции улучшила функционал брокерского сервиса и обновила тариф для состоятельных клиентов «Премиум».



Для инвесторов с опытом торгов на бирже в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции появились свечные графики («свечи»), которые предназначены для определения диапазона изменения цены бумаги за определенный период (таймфрейм) и используются для анализа рынка. Пользователи мобильного приложения Тинькофф Инвестиции могут переключать графики и выбирать наиболее подходящий формат, например — линейный.



Среди других обновлений сервиса Тинькофф Инвестиции:



- улучшен каталог бумаг — теперь он сформирован в виде полок и представляет собой более понятную и удобную витрину инвест-инструментов, которая отображает релевантную статистику по каждому типу бумаг. Например, для акций — доходность за предыдущие полгода, для облигаций — доходность к погашению;

- у брокерского сервиса появились пуш-уведомления для оповещения клиентов о поступлении купонов и дивидендов — больше не нужно регулярно проверять поступления при запуске приложения;

- для фундаментальной оценки деятельности компаний у каждой ценной бумаги можно проверить график с динамикой выручки, чистой прибыли и других показателей.



В рамках текущего обновления сервиса Тинькофф Инвестиции снижен тариф «Премиум» — с 1% до 0,3% на сделки с облигациями и еврооблигациями от 100 000 долларов США. Улучшение тарифа обосновано потребностями пользователей, состоятельных клиентов, которые совершают крупные сделки с еврооблигациями.