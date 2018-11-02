Москва, Россия — 02 ноября 2018 г.
Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в мире в 2018 г. (Best Consumer Digital Bank) в рамках премии Best Digital Bank Award международного журнала о банках и финансах Global Finance. Мобильное приложение Тинькофф стало лучшим в мире среди всех розничных банков (Best Mobile Banking App).
Брокерская платформа Тинькофф Инвестиции также признана журналом Global Finance лучшим инвестиционным сервисом на глобальном уровне в категории Best Investment Management Services, а Тинькофф Ипотека – лучшим ипотечным онлайн-сервисом в Центральной и Восточной Европе. Церемония объявления глобальных победителей и вручения наград состоялась 1 ноября в Лондоне. В этом году в премии Best Digital Bank Award участвовали около 300 ведущих банков мира.
В августе журнал Global Finance объявил победителей премии 2018 г. на региональным уровне. Тинькофф Банк был назван
лучшим розничным онлайн-банком в России, а брокерская платформа Тинькофф Инвестиции признана
лучшим инвестиционным сервисом в Центральной и Восточной Европе.
Global Finance также отметил Тинькофф Банк в августе 2018 г. еще в четырех номинациях по Центральной и Восточной Европе: Best Bill Payment & Presentment («Лучший банк в обслуживании счетов»), Best Information Security and Fraud Management («Лучший банк в обеспечении безопасности и противодействии мошенничеству»), Best in Mobile Banking («Лучший мобильный банкинг»), Best Mobile Banking App («Лучшие приложения для мобильного банкинга»).
«Эта награда – признание заслуг всей нашей команды, которая работает над совершенствованием экосистемы Тинькофф, являющейся на сегодняшний день ведущим онлайн-провайдером розничных финансовых услуг в России. Нам также особенно приятно, что Тинькофф Банк – единственный российский банк, отмеченный авторитетным журналом Global Finance на глобальном уровне. Международные эксперты подтвердили, что наша концепция лайфстайл-банкинга, которую мы активно развиваем сегодня в России, будет задавать тренд на мировом банковском рынке в ближайшем будущем», — комментирует Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка.
«За цифровыми банками будущее, — отметил шеф-редактор Global Finance Джозеф Джаррапуто. — Победители премии Best Digital Bank — это игроки, которые хорошо понимают задачи рынка и ведут непрерывную работу по созданию и внедрению инновационных продуктов и услуг для корпоративных и розничных клиентов».
Тинькофф Банк уже не в первый раз становится призером премии журнала Global Finance. В 2017 году Тинькофф Банк получил награду в номинациях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты» и «Лучший банк в социальных сетях», в 2016 году — «Лучший онлайн-банк в России» и «Лучший универсальный банковский сайт», в 2015 году — «Лучший онлайн-банк в России» и «Лучшее предложение по депозитным и кредитным продуктам онлайн».
Премия Best Digital Bank Award присуждается журналом Global Finance в девятнадцатый раз. Победителей определяют эксперты компании Infosys (ведущего игрока на рынке консультационных услуг в области технологий) и редколлегия Global Finance. Отбор победителей проводится по следующим критериям: эффективность стратегии привлечения и обслуживания клиентов в цифровых каналах, успех в реализации цифровых продуктов и услуг, рост клиентской базы в цифровых каналах, разнообразие линейки цифровых продуктов и услуг, значимый и подтвержденный эффект от внедрения цифровых проектов, а также дизайн и функциональность сайтов и мобильных приложений.
О Global Finance
Журнал Global Finance основан в 1987 г. Тираж (подтвержденный международной организацией BPA) — 50 050 экземпляров, распространяется в 189 странах. Целевая аудитория Global Finance — председатели советов директоров, президенты, генеральные директора, финансовые директора, руководители департаментов казначейства и другие представители высшего руководства международных компаний и финансовых учреждений, ответственные за финансовую деятельность и принятие инвестиционных и стратегических решений. На сайте
журнала представлен архив статей и аналитических материалов, созданных за 31 год работы с международными финансовыми рынками и представляющих собой важный источник информации о 192 странах мира. Головной офис Global Finance расположен в Нью-Йорке, дополнительные офисы — в Лондоне и Милане.