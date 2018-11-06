Москва, Россия — 6 ноября 2018 г.
Онлайн-платформа Тинькофф Инвестиции запустила акцию для новых клиентов, в рамках которой они смогут бесплатно пользоваться тарифом «Инвестор» до 31 декабря 2018 г.
Для участия в акции нужно оставить заявку на открытие брокерского счета в Тинькофф Банке на сайте Tinkoff.ru
, с помощью мобильного приложения Тинькофф или по телефону 8 (800) 555-77-78.
С 1 января 2019 г. обслуживание тарифа «Инвестор» будет осуществляться на стандартных условиях: комиссия от суммы сделки составит 0,3%, а с каждой первой сделки в месяце за обслуживание счета будут взиматься 99 рублей. Тариф «Инвестор» преимущественно востребован у начинающих инвесторов, которые предпочитают совершать сделки с ценными бумагами на небольшие суммы.
Узнать подробные условия акции для новых клиентов брокерской платформы Тинькофф Инвестиции можно по ссылке.
Получить детальную информацию о тарифе «Инвестор» можно здесь.