Москва, Россия — 7 ноября 2018 г.
Тинькофф Банк сообщает о повышении процентных ставок по вкладам в долларах США, открытых или пролонгированных с 8 ноября 2018 г.
Новые ставки применяются для всех вкладов клиентов (физических лиц), которые были открыты, то есть первично пополнены, или пролонгированы с 8 ноября 2018 г. Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
Новые ставки составят:
для вкладов в долларах США с повышенной ставкой:
- на срок 12–24 месяца — 2,5% годовых (ранее 1,5%)
- на срок 6–11 месяцев — 2% годовых (ранее 1%)
- на срок 3–5 месяцев — 1% годовых (ранее 0,2%)
для вкладов в долларах США со стандартной ставкой:
- на срок 12–24 месяца — 2% годовых (ранее 1%)
- на срок 6–11 месяцев — 1,5% годовых (ранее 0,5%)
- на срок 3–5 месяцев — 0,5% годовых (ранее 0,1%)
Получить подробную информацию о тарифах по вкладам в Тинькофф Банке можно по ссылке
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