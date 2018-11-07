Москва, Россия — 7 ноября 2018 г.
Тинькофф первым среди российских банков проведет полноформатный киберспортивный турнир. Команды сразятся в популярной онлайн-игре Dota 2. Ранее банки спонсировали киберспортивные соревнования, но никогда не выступали непосредственно организаторами турниров.
В турнире запрещено участие профессионалов: будет отказано в регистрации призерам соревнований всероссийского, международного уровня и про-серии.
Призовой фонд турнира составит 1 300 000 рублей. Призы за первое, второе и третье место составят 500 000, 200 000 и 100 000 рублей соответственно. Победитель турнира сможет сразиться с командой Тинькофф Банка в шоу-матче и удвоить приз, получив миллион.
Принять участие смогут первые 64 зарегистрировавшиеся команды. Групповая стадия и игры плей-офф пройдут онлайн, а матчи за призовые места — в штаб-квартире Тинькофф в Москве. В случае выхода в финальную серию команд из других городов Тинькофф Банк оплатит билеты и проживание на время турнира.
Регистрация команд открывается 7 ноября и продлится до 29 ноября. Групповой этап пройдет 1 и 2 декабря, плей-офф — с 8 декабря по 16 декабря. Финал и шоу-матч состоятся 22 декабря.
Все игры, начиная со стадии плей-офф, будут транслироваться на сайте проекта: dota2.tinkoff.ru. На стадии плей-офф будет работать профессиональный комментатор матчей по Dota — LanigirO.
Зарегистрироваться на участие в турнире можно по ссылке: dota2.tinkoff.ru
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Помимо участников выиграть денежные призы смогут болельщики. Для участия в розыгрыше можно делиться профилем команды в соцсетях и участвовать в викторине на предсказание результатов и событий матчей. Дополнительные призы предназначены тем фанатам, чьи команды попадут в плей-офф. Болельщики смогут получить 120 призов от 1 000 до 5 000 рублей.
«Киберспортивная аудитория важна для нас. Среди обладателей нашей карты для геймеров Tinkoff All Games есть люди различных профессий: от студентов до пилотов. Мы заметили, что большинство крупных турниров с существенным призовым фондом проводится среди профессиональных игроков. Поэтому мы решили организовать мероприятие полностью самостоятельно, без партнеров и подрядчиков, чтобы дать возможность всем любителям игр сразиться на профессиональном уровне за внушительные призовые и почувствовать себя настоящим киберспортсменом», — прокомментировал Данил Анисимов, вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента Тинькофф Банка.