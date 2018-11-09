Москва, Россия — 9 ноября 2018 г.Тинькофф Банк сообщает о введении в действие новой редакции Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц с 10 ноября 2018 г.Среди ключевых изменений:уточнена информация по обслуживанию премиальных карт Tinkoff Black Edition;добавлена возможность использования простой электронной подписи в рамках взаимодействия с банком;уточнен порядок действий в случае выявления банком признаков совершения операций без согласия клиента;внесено определение мобильного приложения как одного из каналов дистанционного обслуживания клиентов;уточнен порядок погашения задолженности по овердрафту.