Москва, Россия — 9 ноября 2018 г.
Тинькофф Банк сообщает о введении в действие новой редакции Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц с 10 ноября 2018 г.
Среди ключевых изменений:
уточнена информация по обслуживанию премиальных карт Tinkoff Black Edition;
добавлена возможность использования простой электронной подписи в рамках взаимодействия с банком;
уточнен порядок действий в случае выявления банком признаков совершения операций без согласия клиента;
внесено определение мобильного приложения как одного из каналов дистанционного обслуживания клиентов;
уточнен порядок погашения задолженности по овердрафту.
Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц (ред. 10 ноября 2018 г.).