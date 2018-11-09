Москва, Россия — 9 ноября 2018 г.Тинькофф Банк сообщает о введении в действие c 12 ноября 2018 г. новой редакции Условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и Договора о переводе денежных средств.Среди ключевых изменений:уточнены положения о документах, предоставляемых клиентами в Тинькофф Банк;уточнен порядок действий в случае выявления Тинькофф Банком признаков совершения операций без согласия клиента;скорректированы реквизиты для зачисления денежных средств на карточные счета работников по зарплатным проектам;скорректированы положения по кредитам, в частности, уточнен порядок погашения задолженности.Также с 12 ноября 2018 г. Тинькофф Банк вносит изменения в тариф «Оборотный кредит 1.0» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В новой редакции уточнены формулировки в условиях отсрочки платежа и в пояснениях к тарифу.