Москва, Россия — 20 ноября 2018 г.Тинькофф Банк обновил мобильное приложение и улучшил сервис бронирования столиков в ресторанах. Уже сейчас обновления доступны для пользователей iOS, у владельцев устройств на платформе Android они появятся на следующей неделе.Теперь клиенты банка могут выбрать ресторан по удобным для себя критериям, например, по цене (среднему чеку) или по типу кухни, настроив в мобильном приложении соответствующие фильтры. Клиенты Тинькофф Банка также могут воспользоваться в приложении подборками ресторанов «Где хорошо обедать», «Красивый вид», «Рестораны с кэшбэком», «Мясные рестораны», «Рыбные рестораны», «Лучшие коктейли» и др.Информация о ресторанах в мобильном приложении Тинькофф стала более детальной: можно посмотреть часы работы заведения, адрес, контакты, фотографии интерьера и блюд, изучить меню, заказать такси или подобрать альтернативный вариант в разделе «Похожие рестораны». Клиентам Тинькофф Банка доступны специальные предложения от ресторанов, например — 20% кэшбэка за первое посещение.В мобильном приложении Тинькофф пользователи также могут купить билеты в кино, театр и на концерты.