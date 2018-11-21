Москва, Россия — 21 ноября 2018 г.
Тинькофф Банк организует акцию «Черная пятница», в рамках которой клиенты смогут купить электронную технику у партнеров банка со скидкой до 50% и получить за это до 10% кэшбэка. Акция начнется 22 ноября 2018 г. в 19:00 и завершится 25 ноября 2018 г. в 23:59.
В преддверии акции команда Тинькофф изучила, какие специальные предложения от партнеров банка в 2018 году пользовались наибольшей популярностью: выяснилось, что клиенты чаще всего покупали электронную технику. В дни «Черной пятницы» клиенты смогут со скидкой купить у партнеров Тинькофф (Goods.ru, Pult.ru, REDMOND, Sony Centre и др.) электротовары (смартфоны, ноутбуки, телевизоры, холодильники, наушники, игровые консоли и пр.) и получить кэшбэк за покупки до 10%.
Все предложения со скидками от партнеров, по которым можно получить кэшбэк, будут представлены на отдельной витрине товаров в личном кабинете клиента на сайте Tinkoff.ru
в разделе «Бонусы»/«Черная пятница». Для каждого товара будет отображаться размер скидки и выгода от покупки (старая и новая цены, размер кэшбэка). Список партнеров, предоставляющих кэшбэк, также будет доступен клиентам в мобильном приложении Тинькофф в разделе «Бонусы»/ «Спецпредложения».