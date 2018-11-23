Информационное сообщение для абонентов Тинькофф Мобайл

Информационное сообщение для абонентов

Москва, Россия — 23 ноября 2018 г.

Тинькофф Мобайл информирует абонентов о предстоящих изменениях.



С 4 декабря 2018 года меняются условия тарификации услуг связи в Андорре. Также изменятся условия предоставления услуги «Смена номера». Первая смена номера останется бесплатной, а каждая последующая составит 99 рублей.



Все остальные параметры и услуги останутся без изменений. С условиями предоставления услуг в роуминге можно ознакомиться в разделе «Роуминг».