Москва, Россия — 27 ноября 2018 г.
Шестой год подряд мобильное приложение Тинькофф на платформах iOS и Android становится лучшим по результатам исследования эффективности мобильных приложений для физических лиц Mobile Banking Rank 2018, которое проводит агентство Markswebb. В этом году первое место присуждено Тинькофф Банку во всех номинациях — Daily Banking и Digital Office.
При составлении рейтинга Mobile Banking Rank 2018 оценивались функциональность и удобство использования более ста мобильных приложений 32 российских банков и финансовых компаний. Методика исследования включает в себя кабинетный аудит мобильных банков и юзабилити-тестирование. В 2018 году все мобильные банки оценивались в соответствии с двумя бизнес-моделями, по которым работает цифровое обслуживание: Daily Banking
и Digital Office
. Более эффективным в рейтинге Daily Banking считается мобильный банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте. В рейтинге Digital Office оценивается, какое количество тех клиентских задач, которые традиционно требовали обращения в офис или телефонный контакт-центр банка, можно решить с помощью банковского приложения.
«В этом году мы проделали большую работу по улучшению наших мобильных сервисов и рады, что наши усилия в который раз высоко оценили эксперты и пользователи. За прошедший год мы расширили услуги лайфстайл-банкинга в экосистеме Тинькофф сразу несколькими яркими запусками — у наших клиентов появилась возможность покупать в мобильном банке билеты в кино, на концерты и спектакли, получая за это вознаграждение в виде кэшбэка. В октябре 2018 г. мы запустили мобильное приложение для детей и подростков Tinkoff Junior, стремительно завоевавшее популярность среди юных клиентов и их родителей. В нашем мобильном приложении мы также сделали возможным открытие счета сразу в 30 валютах для дебетовой карты Tinkoff Black, добавили отображение кассовых чеков в списке покупок и много другое. В будущем мы планируем развивать мобильный банк Тинькофф в том же темпе, опираясь на требования и ожидания наших пользователей», — комментирует Максим Евдокимов, вице-президент Тинькофф Банка по развитию мобильных и интернет-сервисов.
Продукты Тинькофф Банка уже не первый год становятся лучшими в своих категориях по версии Markswebb. В июне 2018 г. Тинькофф Банк занял первое место в рейтинге Internet Banking Rank 2018. В марте 2018 г. Тинькофф Банк стал лучшим по количеству программ лояльности среди российских банков. В декабре 2017 г. приложение Тинькофф Бизнес для Android было признано самым эффективным решением для малого бизнеса, в августе 2017 г. мобильное приложение Тинькофф Банка стало лучшим в четырех номинациях — мобильное приложение для смартфонов iPhone, Android и Windows, а также для планшетов iPad.