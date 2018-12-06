Москва, Россия — 6 декабря 2018 г.
Тинькофф Банк вошел в топ-5 российских банков по объему средств на текущих счетах индивидуальных предпринимателей. Также общее количество клиентов экосистемы Тинькофф Бизнес превысило 500 000 с момента запуска в 2015 году.
По данным Банка России, Тинькофф Банк по итогам октября 2018 года занимает пятое место в списке российских банков с наибольшим объемом денежных средств индивидуальных предпринимателей и долей рынка в 4%. С начала года объем средств на текущих счетах ИП, обсуживающихся в Тинькофф Бизнесе, показал рекордный рост в 64,6%, что стало лучшим результатом среди российских банков. При этом в целом объем рынка банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей вырос на 25,7% с начала 2018 года.
«Мы признательны нашим клиентам за то, что они выбрали Тинькофф Банк в качестве партнера для ведения бизнеса. Количество корпоративных клиентов Тинькофф — как компаний, так и ИП — растет впечатляющими темпами, поэтому мы продолжим совершенствовать нашу экосистему сервисов для предпринимателей и в ближайшее время расширим ее новыми полезными для бизнеса продуктами», — прокомментировал Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф Банка, руководитель Тинькофф Бизнеса.
Тинькофф Бизнес — экосистема Тинькофф Банка для предпринимателей, оказывающая всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. В настоящее время количество клиентов Тинькофф Бизнеса превышает 500 000, а продуктовая линейка включает все необходимые юридическим лицам услуги: расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание рублевых и валютных счетов, бухгалтерию, зарплатный проект, торговый и интернет-эквайринг, банковские гарантии для участников госзакупок, а также бесплатный конструктор сайтов и CRM-систему для управления продажами.
Летом 2018 года Тинькофф Банк запустил кредитование малого и среднего бизнеса, предложив предпринимателям кредиты на любые цели для ИП, овердрафт и оборотный кредит. Оформить кредит можно без документов, залогов и поручителей — одобрение происходит моментально.
Всеми сервисами Тинькофф Бизнеса можно воспользоваться в любое время через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении, а обслуживанием бизнеса занимаются персональные менеджеры, которые готовы помочь решить любой вопрос.
Подробная информация Тинькофф Бизнесе доступна на сайте Tinkoff.ru
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