Москва, Россия — 11 декабря 2018 г.
Тинькофф Бизнес запускает новый бесплатный сервис — конструктор документов
, с помощью которого предприниматели смогут быстро создавать юридически грамотные документы для успешного ведения бизнеса и в личных целях.
В конструкторе документов собрана база из более чем 1400 шаблонов для любых случаев: от заявления на регистрацию ИП до оформления доверенности на автомобиль. Простой интерфейс и удобная сортировка позволяют быстро найти необходимый шаблон, адаптировать его под себя, заполнив недостающую информацию, и получить готовый документ. Его можно сохранить в личном кабинете, скачать на компьютер или распечатать.
Все шаблоны регулярно обновляются в соответствии с изменениями в законодательстве. Кроме того, пользователь может самостоятельно ознакомиться с первоисточниками, на которые опираются положения всех представленных в сервисе документов. Бесплатный конструктор документов доступен всем клиентам, имеющим расчетный счет в Тинькофф Бизнесе.
Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф Банка, руководитель Тинькофф Бизнеса: «Мы постоянно расширяем экосистему Тинькофф Бизнеса и добавляем в нее необходимые пользователям сервисы. Обычно оформление документов занимает у предпринимателей много времени: нужно изучить образцы, понять, как юридически правильно составить документ, согласовать его с контрагентом. Мы подключили к Тинькофф Бизнесу большую базу шаблонов, с помощью которой можно быстро и корректно составить любой документ».