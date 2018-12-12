Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы по вкладам для владельцев премиальных карт Tinkoff Black Edition

Москва, Россия — 12 декабря 2018 г.

Тинькофф Банк объявляет об изменениях в тарифах по новым вкладам, оформленным с 12 декабря 2018 г., для держателей премиальных карт Tinkoff Black Edition.



Среди ключевых изменений:



- начисленные за последние 90 дней бонусы (0,5%) за пополнение вклада в Тинькофф возвращаются в банк, если клиент отказывается от премиальной карты Tinkoff Black Edition (например, обращается в банк для расторжения договора или меняет тарифный план).