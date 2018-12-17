Москва, Россия — 17 декабря 2018 г.
Тинькофф Мобайл начал работу еще в 22 регионах России: в Алтайском крае, Архангельской, Вологодской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Тульской и Тюменской областях, в республиках Карелия и Хакасия, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Таким образом, к Тинькофф Мобайлу теперь можно подключиться в 38 российских регионах.
Абонентам Тинькофф Мобайла доступен тарифный конструктор, с помощью которого можно самостоятельно собрать для себя необходимый набор услуг из пакетов минут и интернет-трафика различных объемов.
Клиенты Тинькофф Мобайла также могут подключить опцию «Безлимитные SMS» и выбрать дополнительные сервисы с безлимитным интернетом — «Мессенджеры», «Социальные сети», «Музыка» или «Видео». В них входят наиболее популярные тематические приложения, которыми можно пользоваться даже с нулевым пакетом интернета.
Тинькофф Мобайл полностью интегрирован с Тинькофф Банком. При оформлении SIM-карты клиенту автоматически создается виртуальная карта
Тинькофф Банка с бесплатным обслуживанием. На остаток средств на счете Тинькофф Банк начисляет 6% и возвращает до 30% с покупок.
Кроме того, Тинькофф Мобайл предлагает клиентам услугу «Виртуальный номер»
, которая позволяет одновременно пользоваться двумя номерами, зарегистрированными на одну SIM-карту. С виртуального номера абоненты могут звонить и отправлять SMS, не раскрывая свой основной номер — например, когда нужно разделить рабочие и личные звонки или разместить объявление. Виртуальный номер использует пакет минут, SMS и счет основного номера.
Подключиться к Тинькофф Мобайлу можно на сайте
или в мобильном приложении Tinkoff Mobile. Представители оператора бесплатно доставляют SIM-карты в удобное для клиента место и время. Все обслуживание клиентов оперативно осуществляется в чате мобильного приложения, которое работает по всему миру, даже если пакет интернета закончился или не был подключен. В мобильном приложении Tinkoff Mobile также реализована удобная детализация, позволяющая получать информацию обо всех операциях и расходах на связь.