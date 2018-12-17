Москва, Россия — 17 декабря 2018 г.
Тинькофф Банк в партнерстве с торговым центром «Крокус Сити Молл» выпустил премиальную подарочную карту
, которой можно оплачивать покупки во всех магазинах ТЦ, где представлены такие бренды, как Chanel, Louis Vuitton, Prada, Loro Piana, Le Silla, Santoni, Escada, Miu Miu, John Varvatos, U-Boat и др.
На данный момент лимит пополнения для подарочной карты платежной системы Mastercard установлен в 500 000 рублей, а в будущем пополнить карту можно будет на любую сумму. Оплачивать покупки подарочной картой «Крокус Сити Молла» можно так же, как обычной банковской картой, приложив ее к терминалу в магазине торгового центра. Совершать покупки с помощью карты может любой человек без каких-либо ограничений.
Срок действия подарочной карты — не менее 6 месяцев. Оформить ее можно на стойке информации торгового центра «Крокус Сити Молл».