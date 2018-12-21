Тинькофф Банк запускает кредитование автомобилей с пробегом в партнерстве с Auto.ru

Москва, Россия — 21 декабря 2018 г.

Тинькофф Банк объявляет о запуске дистанционного кредитования автомобилей с пробегом в партнерстве с одним из крупнейших российских онлайн-сервисов по продаже автомобилей Auto.ru.



В рамках сотрудничества по автокредитованию Auto.ru будет отвечать за безопасность сделки, проводить проверку продавца и автомобиля, а Тинькофф Банк — оформлять и выдавать кредиты на машины с пробегом, размещенные в базе Auto.ru.



Чтобы получить автокредит, покупателям машин не нужно будет приезжать в банк, автосалон или сервисный центр — все процессы будут происходить удаленно. Продавец автомобиля также не будет вовлекаться в дополнительные процессы, которые обычно сопутствуют оформлению автокредита на машины с пробегом, и будет получать деньги сразу при сделке.



Подать заявку на автокредит на машины с пробегом в Тинькофф Банке можно будет двумя способами: на сайте Auto.ru или непосредственно на сайте банка Tinkoff.ru. На Auto.ru покупатель может нажать на соответствующую кнопку в объявлении о продаже интересующего его автомобиля или просто перейти на отдельную страницу для оформления заявки на автокредит, где будет нужно заполнить короткую анкету.



Информация по заявке на кредит и предложения от банка будут доступны клиенту в личном кабинете на Auto.ru. Если клиент еще не определился с конкретным автомобилем, но хочет заранее узнать решение банка о выдаче автокредита, он также может оформить заявку на соответствующей странице. Указать данные о конкретном автомобиле можно будет позднее в личном кабинете.



При оформлении заявки напрямую в Тинькофф Банке анкету можно заполнить на сайте Tinkoff.ru. Данные автомобиля (марку, модель, год выпуска, пробег, идентификационный номер транспортного средства (VIN) или фото ПТС) для его проверки можно отправить по электронной почте или через чат в мобильном приложении Тинькофф, предварительно уточнив эти характеристики у продавца. При подаче заявки на автокредит через Auto.ru, данные о машине будут поступать на проверку в Тинькофф Банк автоматически. Решение по кредиту Тинькофф Банк пришлет клиенту по СМС и электронной почте.



После успешной проверки автомобиля и одобрения о выдаче автокредита деньги будут зачислены клиенту на карту Tinkoff Black. Покупателям, у которых еще нет дебетовой карты Тинькофф, представитель доставит ее в удобное время и проконсультирует по всем вопросам, связанным с получением автокредита.



После покупки машины клиенту нужно подтвердить факт сделки — отправить в чат мобильного приложения Тинькофф или по электронной почте фото договора купли-продажи (ДКП) и паспорта транспортного средства (ПТС).



Ставка по автокредиту в Тинькофф Банке — от 9,9% годовых. Кредит на автомобиль доступен на срок от 1 до 5 лет и на сумму до 1 млн рублей. Автокредитование распространяется на легковые машины с пробегом. Подробные условия о тарифе автокредита в Тинькофф указаны на сайте Tinkoff.ru.



«В партнерстве с Auto.ru нам удалось создать удобный и выгодный продукт одновременно для всех участников сделки по купле-продаже автомобиля. Оформление заявки, проверка автомобиля, выдача автокредита — все происходит на одной онлайн-платформе, в едином окне. Клиент получает деньги на покупку машины на карте Tinkoff Black и может сразу снять их в банкомате Тинькофф или любом другом. Ему не нужно вести переговоры с автосалонами и приобретать дополнительные услуги, например, КАСКО или карту помощи на дорогах. Никаких барьеров между покупателем и продавцом не существует — после выдачи автокредита машину покупают по той же схеме, что и за собственные средства», — комментирует Данил Анисимов, вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента Тинькофф Банка.



«Наша команда постоянно работает над тем, чтобы процесс покупки и продажи автомобиля был максимально прозрачным и удобным. Мы знаем, что продавец хочет без лишних хлопот получить полную стоимость автомобиля в день сделки. Также мы знаем, что покупатели часто обращаются к кредитным средствам для покупки. Новый сервис „Авто.ру Финанс“ в партнерстве с Тинькофф Банком максимально упрощает этот процесс — выбрать автомобиль, сделать заявку и получить средства теперь можно на одном ресурсе. Более того, банк предоставляет специальные условия, которые выгоднее, чем потребительский кредит», — Кирилл Смолин, руководитель пользовательских продуктов Auto.ru.