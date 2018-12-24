Тинькофф Мобайл празднует день рождения вместе с абонентами

Тинькофф Мобайл в честь своей первой годовщины запускает праздничные акции. Оператор предлагает всем желающим принять участие в розыгрыше безлимитной связи на год и денежного приза на покупку смартфона. А клиенты Тинькофф Мобайла гарантированно получат дополнительный гигабайт интернет-трафика.



Абоненты любых операторов могут присоединиться к акции «Год с Тинькофф Мобайл» и получить 100 тысяч рублей на покупку смартфона, а также SIM-карту Тинькофф Мобайла с годовым запасом минут, гигабайтов и SMS. Чтобы принять участие в розыгрыше приза, необходимо до 31 декабря 2018 года включительно пройти тест и поделиться его результатами на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» или Facebook. Победитель будет определен 14 января 2019 года при помощи генератора случайных чисел.



Действующие клиенты Тинькофф Мобайла могут принять участие в акции «Нам 1 год» и бесплатно получить 1 ГБ интернет-трафика. Для этого достаточно до 31 декабря 2018 года включительно поздравить оператора, написав в чате мобильного приложения Tinkoff Mobile «С днем рождения, Мобайл!». В течение суток абоненту автоматически будет начислен дополнительный гигабайт интернета, который можно расходовать в течение срока действия основного пакета интернета.



Новым клиентам для получения бонуса необходимо заказать SIM-карту Тинькофф Мобайла по ссылке, активировать ее и подключить любой пакет гигабайтов. На следующий день абоненты, выполнившие все условия, получат еще один гигабайт интернет-трафика.



Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайла: «С момента появления Тинькофф Мобайла прошел год. За это время мы сделали многое: вышли почти в 40 регионов России, улучшили наше роуминговое предложение, запустили много интересных продуктов, которыми активно пользуются клиенты. В нашу первую годовщину мы решили разделить праздник с абонентами: обычно подарки дарят именинникам, а у нас — наоборот. Так что участвуйте в наших акциях и забирайте призы!»