Москва, Россия — 25 декабря 2018 г.
Тинькофф Банк сообщает об изменениях в правилах применения тарифов кредитных карт и в некоторых тарифных планах с 25 декабря 2018 г.
В рамках данных изменений в правилах применения тарифов уточнены формулировки по расчету минимального платежа при наличии рассрочек. Кроме того, в некоторых тарифных планах кредитных карт (10.20, 10.21, 11.12, 17.4 и 17.5) понижена процентная ставка на покупки.
Полные условия правил применения тарифов кредитных карт Тинькофф Банка можно найти по ссылке
. Тарифные планы доступны клиентам в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru и в мобильном приложении Тинькофф.