Москва, Россия — 27 декабря 2018 г.
Тинькофф Мобайл теперь подключает абонентов в 43 регионах России. С декабря жители Белгородской, Калининградской, Сахалинской областей, Пермского края, Республики Коми и Удмуртской Республики могут оформить SIM-карту Тинькофф Мобайла и пользоваться услугами связи нового мобильного оператора по всей России и за границей.
Тинькофф Мобайл предлагает клиентам простой и удобный тарифный конструктор, позволяющий собрать оптимальный набор услуг из пакетов минут и интернет-трафика различных объемов.
Абонентам оператора также доступны тематические сервисы с безлимитным интернетом — «Мессенджеры», «Социальные сети», «Музыка» или «Видео». В них входят наиболее популярные приложения, которыми можно пользоваться даже с нулевым пакетом интернета. Кроме того, клиенты могут подключить опцию «Безлимитные SMS» и отправлять неограниченное количество текстовых сообщений.
Тинькофф Мобайл также предлагает клиентам услугу «Виртуальный номер
», которая позволяет пользоваться двумя телефонными номерами, зарегистрированными на одну SIM-карту. С виртуального номера абоненты могут звонить и отправлять SMS, не раскрывая свой основной номер — например, когда нужно разделить рабочие и личные звонки или разместить объявление. Виртуальный номер использует пакет минут, SMS и счет основного номера.
Тинькофф Мобайл полностью интегрирован с Тинькофф Банком. При оформлении SIM-карты клиенту автоматически создается виртуальная карта
Тинькофф Банка с бесплатным обслуживанием. На остаток средств на счете банк начисляет 6% и возвращает до 30% с покупок.
Подключиться к Тинькофф Мобайлу можно на сайте
или в мобильном приложении Tinkoff Mobile. Представители оператора бесплатно доставляют SIM-карты в удобное для клиента место и время. Все обслуживание клиентов оперативно осуществляется в чате мобильного приложения, которое работает по всему миру, даже если пакет интернета закончился или не был подключен. В мобильном приложении Tinkoff Mobile также реализована удобная детализация, позволяющая получать информацию обо всех операциях и расходах на связь.