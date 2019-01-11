Москва, Россия — 11 января 2019 г.
Тинькофф Банк продлевает акцию с кэшбэком 15% за покупку билетов в кино
, на спектакли и концерты
в мобильном приложении Тинькофф до 1 февраля 2019 года включительно.
По условиям акции, держатели карт Тинькофф Банка получают за такие покупки 15% кэшбэка в рублях или бонусных баллах на эквивалентную сумму в зависимости от программы лояльности. Например, держатели кредитных карт ALL Airlines получат кэшбэк милями. Максимальный лимит начисления кэшбэка за все время акции — 3 000 баллов/ рублей. Кэшбэк начисляется на карту клиента после завершения события.
Купить билеты в кино, на концерт или спектакль в мобильном приложении Тинькофф можно в разделе «Оплатить» в категории «Развлечения». После выбора опции «Кино» необходимо просто указать интересующий сеанс в кинотеатре и выбрать на схеме зрительного зала свободные места. В разделах «Концерты» или «Театр» пользователю откроется список событий по категориям («Самые ожидаемые», «Ближайшие выходные» — для концертов) и по жанрам. Далее нужно выбрать удобное время, место на схеме зала и оплатить билет на мероприятие. После покупки билет будет отправлен на почту клиента и сохранен в мобильном приложении в разделе «Заказы».