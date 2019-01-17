Исследование Тинькофф Банка: что покупали клиенты на Новый год и где провели каникулы

Москва, Россия — 17 января 2019 г.

Тинькофф Банк проанализировал траты клиентов в новогодние праздники и узнал, какие туристические направления стали самыми востребованными в этот период.



Новый 2019-й год большинство клиентов Тинькофф встречали в России. Более 10% клиентов предпочли выехать за рубеж и выбрали для путешествий такие направления, как Таиланд, Италия, Испания, Финляндия, Германия, Белоруссия, США, Австрия, ОАЭ и Франция. Больше всего зарубежных покупок в новогоднюю ночь и во время каникул зафиксировано именно в этих странах (перечислены по убыванию объема трат). Средний чек покупки за рубежом (с 1 по 8 января 2019 года) составил примерно 2500 руб.



За минуту до Нового года больше всего покупок в России было сделано в категориях «Фастфуд» и «Супермаркеты» — в отличие от 31 декабря 2017 года, когда на первом месте в списке расходов у клиентов Тинькофф оказалось такси.



В предновогодний период и за время каникул мужчины потратили на подарки больше, чем женщины, особенно в таких категориях трат, как «Ювелирные украшения» (более 157 млн руб.), «Косметика» (более 114 млн руб.) и «Одежда» (более 131 млн руб.).



В предновогоднюю неделю крупнейшую покупку, напротив, совершила девушка, которая приобрела автомобиль BMW стоимостью более 2 млн руб. В прошлом году этот рекорд принадлежал мужчине, купившему ювелирные украшения Mercury на аналогичную сумму.



В неделю каникул в категориях трат относительно 2018 года в среднем произошли изменения. Так, средний чек покупок в 2019-м вырос в категориях «Рестораны» (+4,4%), «Детская одежда» (+5%), «Мебель» (+5,2%), «Бытовая техника» (+10,2%) и «Театры» (+12,2%). Заметно упали траты в категории «Электроника» (-14,2%).



Средний чек покупки у клиентов Тинькофф в течение предновогодней недели и во время каникул составил около 1000 рублей. Покупательский пик пришелся на 30 декабря. 31 декабря 2018 года крупнейшей покупкой стала фотокамера LEICA на сумму более 800 000 руб. В 2017 году этот рекорд принадлежал клиенту, потратившему 560 000 рублей на автомобиль.