Исследование Тинькофф Ипотеки: самые популярные округа и районы Москвы для переезда из съемного в собственное жилье

Москва, Россия — 30 января 2019 г.

Тинькофф Ипотека выяснила, какие округа и районы Москвы и ближнего Подмосковья выбирают для покупки квартир в кредит клиенты сервиса, ранее арендовавшие жилье в столице.



В исследовании приняли участие более 5 000 пользователей онлайн-платформы Тинькофф Ипотека, которые в течение последних трех-пяти лет арендовали квартиры на территории Москвы (включая Зеленоград и Новую Москву) и приобрели вторичное жилье в ипотеку в Москве и ближнем Подмосковье в 2018 году.



Основные выводы:



● Ради собственного жилья почти треть участников исследования переехали жить из съемных квартир в Москве в ближнее Подмосковье

● В Москве самыми популярными округами для покупки квартир в ипотеку стали Северный и Северо-Восточный, что объясняется балансом между стоимостью жилья, экологически благоприятной средой и транспортной инфраструктурой

● Самым популярным районом у покупателей жилья на вторичном рынке стали Раменки (ЮЗАО), а наименее востребованным — Метрогородок (ВАО)

● После покупки собственного жилья участники опроса стали жить дальше от центральной части Москвы, но транспортная доступность городского центра в целом для них улучшилась

● Пользователи Тинькофф Ипотеки покупают квартиры в кредит в основном с тем же количеством комнат, как и в съемном жилье

● Четверть опрошенных предпочли купить квартиру в том же районе Москвы, в котором арендовали жилье



В ходе исследования Тинькофф Ипотеки выяснилось, что 71,49% клиентов онлайн-платформы приобрели квартиры на вторичном рынке на территории Москвы, а 28,51% ради собственного жилья переехали в Московскую область.



Самыми популярными для переезда в собственное жилье из арендуемого стали Северо-Восточный (13,02%), Северный (12,57%) и Юго-западный административные округа (11,09%). Участники опроса объясняют свой выбор благоприятной экологической обстановкой в северной части города, развитой инфраструктурой, особенно транспортной, и оптимальной стоимостью жилья.



Меньше всего пользовались популярностью Троицкий, Зеленоградский и Северо-Западный округа — в них переехали 1%, 2% и 6% участников опроса соответственно. Чаще всего участники опроса выезжали из съемного жилья в Юго-Восточном и Восточном округах (около 12% в каждом).



Наиболее востребованными районами Москвы для переезда стали Раменки (ЗАО), Пресненский (ЦАО), Ховрино (САО), Южное Бутово (ЮЗАО), Отрадное (СВАО). При этом аутсайдерами по переездам среди районов оказались Метрогородок (ВАО), Куркино (СЗАО), Капотня (ЮВАО), Лианозово (СВАО), Бирюлево-Западное (ЮАО). Самые популярными для переезда городами Московской области стали Красногорск, Балашиха, Мытищи, Химки и Королев.



25% участников опроса купили собственное жилье в ипотеку в том же районе Москвы, где и арендовали квартиры. 75% опрошенных клиентов сервиса сменили район, при этом 20% из них остались жить в том же административном округе. 32 клиента, или 0,64% пользователей Тинькофф Ипотеки, участвовавших в опросе, купили те же самые квартиры, что и снимали в аренду.



70% опрошенных пользователей Тинькофф Ипотеки стали жить дальше от центра Москвы в километрах, 30% — ближе. При этом для 58% участников опроса путь от нового дома до кольцевой ветки метро сократился в количестве станций, а для 42% стал больше. Самым удаленным по расстоянию стал переезд из района Тропарево-Никулино (ЗАО) в Дубну (МО).



57% участников опроса переехали в собственные квартиры с тем же самым количеством комнат, у 22% опрошенных в новом жилье комнат стало меньше, а у 21% — больше.



В топ-5 самых популярных районов для аренды жилья у клиентов Тинькофф Ипотеки вошли Марьино (ЮВАО), Коньково (ЮЗАО), Отрадное (САО), Хорошево-Мневники (СЗАО), Рязанский (ЮВАО). Средняя стоимость жилья в аренду, по данным исследования, составляла 32 тысячи рублей для однокомнатной квартиры, 45 тысяч рублей для двухкомнатной и 68 тысяч рублей для 3 и более комнат.