Тинькофф Инвестиции стали лидером по привлечению частных инвесторов на Московскую биржу в 2018 году

Москва, Россия — 5 февраля 2019 г.

Брокерская платформа Тинькофф Инвестиции в 2018 году привлекла больше всего частных инвесторов на Московскую биржу, свидетельствуют данные площадки.



Всего за 2018 год на Московскую биржу пришло свыше 700 000 новых клиентов, из них через Тинькофф Инвестиции — свыше 285 000. На втором месте по объемам привлечения — Сбербанк, на третьем — БКС. Прирост активных клиентов Мосбиржи за 2018 год через Тинькофф Инвестиции составил 33 204 человека — это также лучший показатель на рынке среди остальных игроков.



«Благодаря технологиям 2018 год стал годом частных инвесторов, на российский фондовый рынок пришли принципиально новые игроки, многие — совсем без опыта торгов на бирже. Сегодня купить ценные бумаги через Тинькофф Инвестиции так же просто, как купить бутылку воды в супермаркете. Нашим большим преимуществом является плотная интеграция брокерского сервиса с банковскими счетами и картами клиентов Тинькофф, что дает им возможность получать доступ к деньгам, заработанным на покупке или продаже ценных бумаг, в режиме 24/7. Такого решения до сих пор нет ни у кого из игроков на рынке», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.



Каждый третий счет на Московской бирже открывается сегодня именно через брокерскую платформу Тинькофф. В декабре 2018 года количество установок мобильного приложения Тинькофф Инвестиции достигло 1,5 млн.



Тинькофф Инвестиции — это мобильное приложение и веб-сервис для покупки ценных бумаг на бирже с простым и широким функционалом, а также удобным и нативным интерфейсом. Клиенты Тинькофф Инвестиций могут покупать ценные бумаги в любое время, когда биржи открыты и идут торги — заранее держать деньги на брокерском счете не нужно. Тинькофф Инвестиции предлагают покупку гособлигаций и других ценных бумаг на Московской, Санкт-Петербургской и Нью-Йоркской биржах.



Тинькофф Банк получил брокерскую лицензию в марте 2018 года, и уже в мае сервис Тинькофф Инвестиции начал открывать все новые инвест-счета для клиентов самостоятельно. Ранее (с 2016 года) сервис работал в партнерстве с БКС.



За 2018 год у Тинькофф Инвестиций появилось много важных и удобных новшеств: круглосуточное пополнение счета, автоконвертация валюты при покупке, круглосуточный и моментальный вывод денежных средств и онлайн-расчет налогов, инвестиционная лента новостей.



Среди ключевых запусков 2018 года:



• робо-эдвайзер (июль 2018 г.), который позволяет в пару кликов собрать сбалансированный инвестиционный портфель из нескольких ценных бумаг. Сегодня с помощью робо-эдвайзера сформировано более 320 000 портфелей со средним чеком покупки 30 000 рублей;

• тариф «Премиум» (сентябрь 2018 г.), пользователи которого получили доступ к максимально широкому для российского рынка каталогу мировых ценных бумаг (более 10 000), возможность собрать и купить персональный инвест-портфель в один клик и поддержку персонального менеджера прямо в мобильном приложении;

• свечные графики (ноябрь 2018 г.) для определения диапазона изменения цены бумаги за определенный период и анализа рынка;

• индивидуальные инвестиционные счета — ИИС (ноябрь 2018 г.), которые дают возможность не только проводить операции с ценными бумагами, но и пользоваться налоговыми льготами;

• Тинькофф Коллекции (декабрь 2018 г.) — тематические портфели ценных бумаг, которые пользователи Тинькофф Инвестиций могут буквально в один клик покупать через брокерские и индивидуальные инвестиционные счета. В Тинькофф Коллекциях уже представлено 26 подборок ценных бумаг по различным темам: «Технологии будущего», «Антисанкции», «Полететь на Марс» и др. Список таких коллекций будет постоянно пополняться.



Летом 2018 года международный журнал о банках и финансах Global Finance признал Тинькофф Инвестиции лучшим инвестиционным сервисом на глобальном уровне в категории Best Investment Management Services.