Тинькофф раздаст 50% кэшбэка за покупку билетов в кино
Москва, Россия — 8 февраля 2019 г.
Тинькофф запускает акцию
, в рамках которой клиенты смогут получить 50% кэшбека за покупку билетов в кино через мобильное приложение банка. Акция стартует во второй половине дня 8 февраля и продлится до 10 марта включительно, охватив пять полных уикендов.
Кэшбэк будет начисляться на карту клиента в рублях или бонусных баллах на эквивалентную сумму в зависимости от программы лояльности. Например, держатели кредитных или дебетовых карт ALL Airlines получат кэшбэк милями, владельцы дебетовых карт Tinkoff Black — рублями. Максимальный лимит начисления кэшбэка за все время акции — 1500 баллов/рублей.
«Тинькофф продолжает развивать концепцию лайфстал-банкинга и предлагает пользователям мобильного приложения новые возможности в этой сфере. Месячная аудитория раздела „Развлечения“ (MAU) уже превышает 10% всей аудитории мобильного приложения Тинькофф. Период акции с 50%-м кэшбэком приходится на высокий сезон и праздничные дни — День всех влюбленных, 23 февраля и 8 марта. Мы хотим, чтобы наши клиенты не только интересно и насыщенно провели праздники, но и получили максимальную выгоду от трат на развлечения в эти дни», — комментирует Максим Евдокимов, вице-президент Тинькофф Банка по развитию мобильных и интернет-сервисов.
С сентября 2018 года для клиентов Тинькофф действовала акция с кэшбэком в 15% за покупку билетов в кино в мобильном приложении. За это время самыми популярными фильмами у клиентов Тинькофф стали «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Богемская рапсодия», «Аквамен», «Стекло» и «Т-34». Чаще всего пользователи раздела «Кино» в мобильном приложении Тинькофф выбирали жанр экшен и категорию фильмов «Премьеры». Средняя стоимость билетов в кино составила 250 рублей. Самыми популярными кинотеатрами в Москве (топ-5 в порядке убывания) стали: «Каро Sky 17 Авиапарк», «Киномакс-Титан», «5 звезд на Новокузнецкой», «Киномакс-Водный» и «Киномакс-Мозаика».
Клиентам Тинькофф Банка также доступен кэшбэк 15% за покупку билетов на спектакли и концерты
в мобильном приложении Тинькофф до 10 марта 2019 года включительно.