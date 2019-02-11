Москва, Россия — 11 февраля 2019 г.Тинькофф Банк вводит в действие новую редакцию Правил программ лояльности для владельцев дебетовых и кредитных карт ALL Games с 11 марта 2019 г.Среди ключевых изменений:в список игровых издателей, за покупки у которых начисляется кэшбэк, включены сервисы XSOLLA и YM.GAMES;добавлены новые бонусные категории — «Электроника», «Развлечения», «Еда», «Каршеринг + Такси». Теперь кэшбэк будет начисляться при покупке компьютерной и бытовой техники, оплате заказов в кафе, барах, ресторанах и ночных клубах, покупке билетов на концерты, в кино, театры и парки развлечений, пользовании услугами такси и каршеринга;снижен размер кэшбэка в некоторых категориях;введен минимальный размер ежемесячных расходов по карте для получения повышенного кэшбэка.