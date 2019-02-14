Тинькофф подключил Яндекс.Кассу

Москва, Россия — 14 февраля 2019 г.

Клиентам Тинькофф стала доступна возможность оплачивать онлайн-покупки напрямую в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru по электронным счетам, выставленным интернет-магазинами через Яндекс. Кассу.



Яндекс. Касса позволяет подключенным к ней свыше 90 000 интернет-магазинам выставлять счета покупателям, которые предпочитают платить за покупку не на сайте торговой точки, а через мобильное приложение или интернет-банк по выставленному счету. Этот способ удобен тем, что клиентам Тинькофф для оплаты покупки не нужно вводить данные банковской карты или код из смс, а достаточно выбрать на сайте интернет-магазина среди способов оплаты Тинькофф Банк и указать номер телефона. Банк идентифицирует клиента и пришлет push-уведомление для подтверждения платежа. В случае, если сообщение от банка не будет доставлено, покупатель автоматически будет перенаправлен в личный кабинет интернет-банка, где после авторизации он сможет оплатить покупку. Комиссия при оплате через интернет-банк не взимается.



Для интернет-магазинов этот способ удобен тем, что позволяет ускорить и упростить процесс оплаты покупок для клиентов Тинькофф, и в итоге — повысить конверсию платежей.



Ежемесячно в интернет-банке Тинькофф на клиентов из числа физлиц приходится около 2 млн платежей и переводов, примерно 1,5 млн операций самообслуживания. Количество активных пользователей мобильного приложения Тинькофф в день составляет около 1,1 млн человек, в месяц — 3,1 млн, которые совершают 62 млн сессий.



«В рамках последовательного развития экосистемы Тинькофф мы постоянно расширяем возможности нашего мобильного приложения и интернет-банка, которые регулярно признаются лучшими в соответствующих категориях на российском и глобальном уровне. Сотрудничество с Яндекс. Кассой — одним из наших старейших и крупнейших партнеров — позволит Тинькофф Банку предоставить своим клиентам еще один быстрый, удобный и безопасный инструмент оплаты товаров и услуг в повседневной жизни», — комментирует Сергей Хромов, руководитель Управления платежей и переводов Тинькофф Банка.



«Чем удобнее для покупателя процесс оплаты, тем выше вероятность, что он завершит сделку. Поэтому Яндекс. Касса постоянно расширяет выбор методов приема платежей, доступных интернет-магазинам. Так мы помогаем повысить конверсию и продажи. Прием платежей через Тинькофф Банк — это возможность упростить процесс покупки для нескольких миллионов потенциальных покупателей, которые пользуются картами этого банка», — отмечает Юлия Горелова, руководитель департамента по развитию платежного бизнеса Яндекс. Кассы.



По данным исследования компании Mediascope за 2018 год, 87,2% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 55 лет активно пользуются интернет-банкингом. Покупки в интернет-магазинах таким способом оплачивают 52,4% респондентов, на зарубежных онлайн-платформах — 32,1%. Среди опрошенных 32% приобретают с помощью интернет-банкинга билеты в кино и на концерты, 29,2% — билеты на самолеты и поезда.