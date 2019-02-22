



Тинькофф Ипотека выяснила, каким образом параметры, указанные в заявке клиента, влияют на вероятность одобрения ипотечного кредита. В рамках исследования было изучено 510 000 заявок на ипотечный кредит, поданных через сервис Тинькофф Ипотека в течение 2018 года.Общий уровень одобрения ипотеки по заявкам пользователей сервиса Тинькофф составил 63%. При этом мужчины получают одобрение заявок в 65% случаев, что на четыре процентных пункта больше, чем у женщин.Самый высокий уровень одобрения был зафиксирован у холостых и незамужних клиентов — 68%. У состоящих в официальном браке доля одобрения оказалась немного ниже — 62%, в гражданском браке — 57%, у разведенных клиентов — 61%. Вдовцы и вдовы получали ипотеку в 2018 году в 57% случаях.Шансы получить ипотечный кредит выше у пользователей сервиса Тинькофф Ипотека в возрасте 26–30 лет. В целом, одобрение ипотеки в зависимости от возраста в 2018 году происходило следующим образом:• 18–25 лет — 60%• 26–30 лет — 67%• 31–35 лет — 65%• 36–42 лет — 61%• 18–25 лет — 60%• 43–50 лет — 59%• 51 и выше — 55%Граждане России получали одобрение ипотечного кредита в 63% случаев, иностранцы — в 52%.Форма занятости клиента также принимается во внимание при одобрении ипотеки. Так, среди пользователей Тинькофф Ипотеки наемные сотрудники в 2018 году получали ипотеку с большей вероятностью (64% от общего числа заявок), чем индивидуальные предприниматели — 46% или владельцы ООО (37%).В ТОП-10 профессиональных сфер деятельности по вероятности одобрения ипотечных заявок вошли:• Информационные технологии — 79%• Банки/финансы — 76%• Наука — 76%• Энергетика — 74%• Нефтегазовая промышленность — 73%• Страхование — 70%• Маркетинг — 69%• Подбор персонала — 66%• СМИ/ реклама — 66%• Металлургия/ промышленность/ машиностроение — 66%Меньше всего одобрений на выдачу ипотеки получили клиенты, работающие в таких сферах деятельности:• Салоны красоты и здоровья — 48%• Рыболовство — 47%• Ремонт автотранспорта — 46%• Ресторанный бизнес — 46%• Частная охранная деятельность (ЧОП) — 44%Заявки на ипотеку на первичном и вторичном рынках недвижимости получили примерно одинаковый процент одобрений (62% и 63%). При этом чаще всего положительное решение по ипотечной заявке приходилось на покупку апартаментов (76%) и квартир (61%). У заявок на ипотеку для приобретения загородных домов и таунхаусов доля одобрения составила 33%, для покупки коммерческой недвижимости — 26%. Клиенты Тинькофф Ипотеки, желающие рефинансировать ипотечный кредит, получили 68% одобрений по заявкам.Место жительства (регион проживания) также учитывается в заявке на ипотечный кредит и имеет заметный вес для принятия решения банком. Так, больше всего ипотечных кредитов было одобрено для жителей Москвы — 73%, Санкт-Петербурга — 70%, Московской области — 66%, Новосибирской (62%), Нижегородской (62%), Свердловской (60%), Самарской (58%), Томской (57%), Ленинградской (57%) областей.Худший результат показали: Орловская (24%), Кировская (22%), Сахалинская (22%), Ульяновская (22%) области.Онлайн-сервис Тинькофф Ипотека помогает заемщикам сразу в нескольких банках оценить свои шансы на получение ипотеки. Для этого пользователю нужно зайти на Tinkoff.ru или в мобильное приложение Тинькофф Ипотеки и заполнить короткую форму с вопросами. После этого сервис подскажет, какой оптимальный пакет документов для дальнейшего рассмотрения заявки нужно загрузить (обычно это скан или фото паспорта, трудовой книжки, справки 2-НДФЛ).Еще до того, как банки получат данные клиента, сервис подскажет, по какой причине заемщик может получить отказ и как можно улучшить анкету для положительного решения банка и получения более выгодных условий по кредиту, например — подать заявку позднее, привлечь созаемщика, скорректировать стоимость недвижимости, увеличить первоначальный взнос или срок кредита, частично погасить текущие кредиты и оплатить штрафы ГИБДД.Решение по 50% заявок на ипотеку выносится в течение 1 часа. Максимальный срок одобрения кредита в банке — 2 дня. Документы рассматриваются в режиме 24/7, поэтому клиент может запросить и получить одобрение по кредиту даже ночью. Средний срок всей ипотечной сделки (от подачи заявки на ипотечной платформе Тинькофф до подписания договора) — 2 недели. Прийти в банк-партнер понадобится клиенту всего один раз — непосредственно на саму сделку.