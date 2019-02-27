Москва, Россия — 27 февраля 2019 г.Тинькофф Банк сообщает о внесении изменений в действующие тарифные планы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 марта 2019 г.Основные изменения в тарифах «Простой», «Продвинутый» и «Профессиональный»:- услуги «SMS-инфо» и «SMS-банк» переименованы в «Информирование» и «Оповещение об операциях» соответственно;- пакет «Межбанки — без комиссии» предоставляется бесплатно в течение первых двух месяцев с момента открытия первого расчетного счета.Основные изменения в тарифе «Продвинутый»:- на тарифе «Продвинутый» при подключении пакета «Пополнения — без комиссии» через банкоматы Тинькофф можно вносить на счет до 1 млн рублей без комиссии.Основные изменения в тарифе «Профессиональный»:- на тарифе «Профессиональный» при подключении пакета «Пополнения — без комиссии» через банкоматы Тинькофф можно вносить на счет до 2 млн рублей без комиссии;- добавлен новый пакет услуг — «Премиум», позволяющий получать премиальное обслуживание в Тинькофф;- пакет «Выгодная валюта» закрыт для подключения. Текущие клиенты с подключенным пакетом «Выгодная валюта» смогут продолжить им пользоваться.Получить подробную информацию о тарифах можно по ссылкам:Также с 1 марта 2019 г. Тинькофф Банк вводит в действие новую редакцию Условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.