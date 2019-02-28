Система быстрых платежей стала доступна для всех клиентов Тинькофф

Москва, Россия — 28 февраля 2019 г.

Переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) стали доступны для всех клиентов Тинькофф. В течение стартового периода переводы между физическими лицами в рамках СБП с дебетовых карт будут бесплатными.



Тинькофф Банк продолжает развивать свою экосистему платежных сервисов: подключение к Системе быстрых платежей позволит клиентам Тинькофф совершать и принимать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона от клиентов всех других банков-участников СБП.



Чтобы совершить перевод через Систему быстрых платежей, нужно зайти в мобильное приложение Тинькофф во вкладку «Оплатить» или в личный кабинет на Tinkoff.ru, далее в раздел «Переводы» -> «Людям» -> «По номеру телефона», ввести номер телефона получателя и выбрать «Другой банк». После этого из списка представленных банков-участников СБП выбрать тот банк получателя, в который необходимо сделать перевод.



Клиенты Тинькофф могут установить свой банк в качестве «банка по умолчанию» для переводов через СБП, что позволит упростить процесс: в этом случае не потребуется сообщать отправителю информацию о том, в какой именно банк необходимо сделать перевод — денежные средства будут зачислены на счет в Тинькофф. Установка «банка по умолчанию» не является обязательной и не исключает возможность отправки денежных средств в другие банки, в которых открыты счета у получателя.



Чтобы сделать Тинькофф «банком по умолчанию», нужно зайти в мобильном приложении в раздел «Еще» -> «Контакты и переводы» -> «Система быстрых платежей» и нажать «Подключить». В личном кабинете на Tinkoff.ru установка «банка по умолчанию» осуществляется в разделе «Настройки» -> «Основные настройки» -> «Система быстрых платежей».



«Участие Тинькофф в Системе быстрых платежей наравне с другими ведущими банками позволит сделать ее эффективной и востребованной для всех игроков рынка. Процесс денежных переводов становится еще удобнее и быстрей, обеспечивая, как и прежде, высокую безопасность для всех клиентов. На примере собственной экосистемы, в рамках которой Тинькофф Банк одним из первых на российском рынке запустил переводы по номеру телефона, мы убедились, что эта услуга популярна среди наших клиентов и способствует развитию инфраструктуры платежных сервисов в целом», — прокомментировал Анатолий Макешин, директор платежных систем, заместитель председателя правления Тинькофф Банка.