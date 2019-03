Рэп оказался самым популярным жанром у абонентов Тинькофф Мобайла

Москва, Россия — 1 марта 2019 г.

Тинькофф Мобайл совместно со стриминговыми сервисами BOOM, Звук и Яндекс. Музыка проанализировал музыкальные предпочтения своих абонентов. Общая продолжительность музыки, которую слушали клиенты оператора в этих плеерах последние шесть месяцев, превысила 740 тысяч часов, или почти 85 лет.



Тинькофф Мобайл в прошлом году поэтапно запустил три подписки на музыкальные сервисы. В июле 2018 года клиенты оператора получили возможность воспользоваться расширенным доступом к плееру BOOM, а в августе Тинькофф Мобайл объявил о партнерстве с сервисами Звук и Яндекс. Музыка.



Оформив подписку на эти сервисы в мобильном приложении Tinkoff Mobile, абоненты могут слушать десятки миллионов треков, не расходуя основной пакет интернет-трафика и не отвлекаясь на рекламу. Кроме того, новым пользователям всех сервисов Тинькофф Мобайл предлагает бесплатный пробный доступ на 30 дней.



Абоненты оператора в среднем слушают музыку от 2 до 5 часов в день. Наиболее популярным жанром у клиентов Тинькофф Мобайла стал рэп. Самыми разносторонними в музыкальных вкусах оказались пользователи Яндекс. Музыки: в топ-10 популярных жанров наравне с лидером вошли такие направления, как танцевальная музыка, русский рок, инди и другие.



Чаще всего абоненты Тинькофф Мобайла слушали треки 2017–2018 годов. Однако после выхода в свет фильма «Богемская рапсодия» они активно заинтересовались творчеством группы Queen и тем самым вывели группу на второе место в рейтинге исполнителей в Яндекс. Музыке. Тем не менее, наиболее прослушиваемой композицией стала песня «Плакала» группы KAZKA, релиз которой состоялся в прошлом году.



Самые популярные у абонентов Тинькофф Мобайла треки:



BOOM



1. Элджей — «Минимал»

2. HammAli & Navai — «Пустите меня на танцпол»

3. Rauf & Faik — «Детство»

4. CYGO — Panda E

5. IVAN VALEEV — Novella



Звук



1. KAZKA — «Плакала»

2. Dynoro & Gigi D’Agostino — In My Mind

3. Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»

4. Rauf & Faik — «Детство»

5. Леша Свик — «Малиновый свет»



Яндекс.Музыка



1. KAZKA — «Плакала»

2. Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»

3. Dynoro & Gigi D’Agostino — In my mind

4. «Океан Ельзи» — «Без тебе»

5. Imagine Dragons — Natural



Рекорд по количеству повторов поставил в Яндекс. Музыке клиент Тинькофф Мобайла из Москвы — он прослушал песню «Без тебе» группы «Океан Ельзи» более 1,5 тысяч раз. Настоящую преданность треку Changes от Faul & Wad Ad, PNAU проявил абонент из Санкт-Петербурга, который свыше 250 раз прослушал его от начала до конца.



В список популярных артистов по версии абонентов Тинькофф Мобайла в основном вошли исполнители из России и СНГ. Лидирующие позиции заняли GONE.Fludd, HammAli & Navai и Imagine Dragons.



Самые популярные у абонентов Тинькофф Мобайла исполнители:



BOOM



1. GONE.Fludd

2. XXXTENTACION

3. HammAli & Navai

4. Jah Khalib

5. Big Baby Tape



Звук



1. HammAli & Navai

2. Тима Белорусских

3. KAZKA

4. LOBODA

5. Dynoro & Gigi D’Agostino



Яндекс.Музыка



1. Imagine Dragons

2. Queen

3. Скриптонит

4. Noize MC

5. «Ленинград»



Несомненным лидером в рейтинге популярных альбомов стали «Раскраски для взрослых» певицы Монеточки, которая заняла лишь 7-е место в списке любимых исполнителей пользователей подписки от Яндекс. Музыки.



Самые популярные у абонентов Тинькофф Мобайла альбомы:



BOOM



1. Монеточка — «Раскраски для взрослых»

2. XXXTENTACION — «?»

3. HammAli & Navai — Javani

4. GONE.Fludd — Boys Don’t Cry

5. Miyagi & Эндшпиль — Hajime, Pt. 3



Звук



1. KAZKA — «Карма»

2. HammAli & Navai — Javani

3. Rauf & Faik — «Я люблю тебя»

4. Монеточка — «Раскраски для взрослых»

5. Jah Khalib — «KHALIBания души»



Яндекс.Музыка



1. Монеточка — «Раскраски для взрослых»

2. Queen — The Platinum Collection

3. Big Baby Tape — Dragonborn

4. KAZKA — Karma

5. Imagine Dragons — Evolve