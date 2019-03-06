Москва, Россия — 6 марта 2019 г. Тинькофф Банк сообщает о введении в действие новой редакции Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц с 7 марта 2019 г.Среди ключевых изменений:- добавлена возможность получения кассовых чеков в электронной форме в мобильном банке и интернет-банке;- добавлена возможность осуществления операций по карточному счету клиентами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;- внесены уточнения в порядок расторжения договора расчетной карты и договора кредитной карты;- внесено уточнение в описание сервиса «Информирование».