Тинькофф начислил 1,5 млн рублей кэшбэка на распродаже в Красноярске

Москва, Россия — 11 марта 2019 г.

Тинькофф подвел итоги своей первой распродажи в Сибири, которая прошла в красноярском ТРЦ «Планета» с 22 по 24 февраля. В акции Тинькофф x Планета Sale приняли участие свыше тысячи человек, которые получили за покупки порядка 1,5 миллиона рублей кэшбэка.



К акции Тинькофф x Планета Sale присоединились более трети всех магазинов ТРЦ «Планета», среди которых такие известные бренды, как DNS, GANT, Jeans Symphony, Swarovski, TOM TAILOR, «РИВ ГОШ», «Снежная Королева» и другие. Оборот магазинов-партнеров распродажи в дни проведения мероприятия в среднем увеличился в 6 раз.



Клиенты Тинькофф могли получить до 30% кэшбэка в рублях вне зависимости от типа платежной карты. Дополнительные 5% начислялись новым клиентам, которые оформили карту на сайте акции и расплачивались ею в магазинах-участниках в дни проведения мероприятия. Кроме того, держатели карт лояльности PLANETACARD получали еще 5% кэшбэка, который суммировался со всеми предложениями Тинькофф Банка и партнеров акции.



Самый увлеченный покупатель в ходе распродажи потратил 164 тысячи рублей, при этом Тинькофф Банк начислил ему 33 тысячи рублей кэшбэка. Помимо него в тройку по объему кэшбэка также вошли покупатели, получившие 23 и 21 тысячу рублей за покупки в ходе Тинькофф х Планета Sale. Самым активным оказался покупатель, оплативший одной картой Тинькофф 20 покупок различной стоимости.



Все три дня проведения мероприятия Тинькофф Банк раз в час проводил лотерею, в которой мог принять участие любой клиент, совершивший покупку у партнера акции на сумму от 3 тысяч рублей. Всего было разыграно два флагманских смартфона, 39 денежных призов и суперприз в размере 250 тысяч рублей.



Хедлайнерами развлекательной программы Тинькофф x Планета Sale стали Юлианна Караулова и группа OFFBEAT ORCHESTRA. В дни проведения акции посетители «Планеты», которые приобрели товары в магазинах-партнерах, могли бесплатно воспользоваться услугами барбершопа, сделать укладку или макияж в специальной бьюти-зоне.